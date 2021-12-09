Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, 4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"MEHMET MİRAÇ DİNÇ, HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDE YAKALANDI"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 Aralık'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bu katliam aynen Ahmet Budak, Aydın Ahi ve Aydın Muştu'nun katliamı gibiydi. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan, oranın kanaat önderlerinden Tahir Güven gece yarısı bir komployla öldürüldü. Peki kim öldürdü ve niye öldürdü? Gecenin bir yarısı, onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık" açıklamasını yaptı.

"PKK'NIN OYUNCAĞI VE UŞAĞISINIZ"

Mehmet Miraç Dinç'in, YPS'li bir terörist olduğunu ve terör örgütü PKK tarafından atandığını bildiren Soylu, terör örgütü PKK'nın, katliamın talimatını Suriye'den verdiğini açıkladı.

Mehmet Miraç Dinç ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş'in yer aldığı fotoğrafı milletvekillerine gösteren Soylu, "Bu katliamların hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi güzellemeleri anlatmakla bu milleti aldatamayacaksınız, hesabını vereceksiniz. Siz insanları, çocukları anasız babasız bıraktınız. PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız. Hepiniz, Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" diye konuştu.



Bakan Soylu, "Bu katliamların hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi güzellemeleri anlatmakla bu milleti aldatamayacaksınız, hesabını vereceksiniz" dedi.

"İSTİSMARLARINIZA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu ülkede Kürt düşmanlığı olmadığını belirten Soylu, "Bu aziz millette Kürt düşmanlığı yok. Kimin paravanı, taşeronu olduğunu bildiğimiz ve 40 yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan bir PKK karşıtlığı ve PKK düşmanlığı var" diye konuştu.

Kürtler ve Alevilerin, ülkenin asli unsuru olduğunu vurgulayan Soylu, "İstismarlarınızı bu Gazi Meclis çatısı altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Soylu, HDP'yi kastederek, "'Kürdistan'a özgürlük' derken neyi söylediğiniz apaçık ortada ve nasıl bir iş birliği içindesiniz ki sizinle ilgili oylamada, CHP de 'Kürdistan'a özgürlük' diyene herhangi bir ceza verilmesine taraftar olmadı" görüşünü paylaştı.

"DEVLETİ TÖHMET ALTINDA BIRAKTINIZ, DEVLETE İFTİRA ETTİNİZ"

İçişleri Bakanı olarak yaklaşık 5 yıldır ülkede huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğin olması için çaba sarf ettiğini dile getiren Soylu, "CHP Grubu'na şu soruyu sorma hakkım var; bütçeyi konuştunuz, Türkiye, 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Hiç terörden bahsettiniz mi? Hayır. Evlatlarımız bizim için, çocuklarımız okula rahat gitsin diye şehit, gazi oldular ve anneler evlatsız kaldı. Biriniz cümleye acaba Rahmetirahman'la, onlara medyunuşükranla başladınız mı? Elbette ki hayır. Onu yapmayan elbette 'Kürdistan'ın özgürlüğü'ne burada ses çıkarmayacaktır. Bunun sağlaması da buradadır" değerlendirmesini yaptı.

Devlet olarak suçluların peşinde olduklarının altını çizen Soylu, "Suçluların iftirasını, yalanlarını ve ortaya koyduğu dedikoduları Gazi Meclisin çatısı altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız, devlete iftira ettiniz. Burada bu milletin evladı olarak söylüyorum, vallahi size devlete iftira ettirmem, billahi size devlete iftira ettirmem" dedi.

"ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERİN GÖZÜNÜ OYDUK"

Bakan Soylu, Türkiye'nin, asimetrik saldırılara asimetrik cevap üretebilme kabiliyetini ortaya koyan bir ülke olduğunu ve bütün asimetrik saldırıları tek tek boşa düşürdüğünü ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın, ABD ve Avrupa'nın, Türkiye'nin güney sınırında istediği terör koridoru ve terör devletine karşı, asimetrik saldırıya asimetrik cevap verildiğini belirten Soylu, "Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatını yaptık, Pençe-Kaplan harekatlarını yaptık ve bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözünü oyduk. İçeride terör üzerinden oluşturulmak istenen vesayet tablosuna Kıran, Kapan, Yıldırım ve Eren operasyonlarıyla kimseye nefes aldırmadık. Yalnızca terörle değil terörizm ile de mücadele ettik" dedi.

"NARKOTERÖRÜ ÇÖKERTTİK"

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede kimseye teslim olmadıklarını, Türkiye'nin küresel uyuşturucu rotalarının ortasında olmasına rağmen tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptığını belirtti.

Yakalanan miktarlarda Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını söyleyen Soylu, "2015'te uyuşturucuda 65 bin operasyon yapıyorduk, yıl 2021, şu ana kadar 195 bin yani üç katı kadar operasyon yaptık. Uluslararası sularda bile uluslararası iş birliği ile birçok operasyonu gerçekleştiren ve yüzünün akıyla çıkan bir Türkiye var. Narkoterörü çökerttik. İki yılda 185 milyon kök yani 50 milyar liralık keneviri bizim aslanlarımız, kaplanlarımız yakaladı, PKK'ya gitmesini engelledi. Bağırmanız ondandır" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi 'narko devlet' olarak tanımladığını aktaran Soylu, "Bir ülkede ana muhalefet partisi Genel Başkanı kendi ülkesini 'narko devlet' olarak tarif etmez, bu ayıptır, günahtır, yazıktır. 5 yılda 574 uyuşturucu organize suç şebekesini yani uyuşturucu baronlarını çökerttik. 15 Temmuz'dan sonra uyuşturucudan 36 bin tutuklu vardı, bugün kaç biliyor musunuz? Benim o polis kardeşlerime, jandarma kardeşlerime olan inancımla beraber bugün 98 bin kişi" dedi.

"Çocuklarımızı zehirleyemiyorlar" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı: O kızdığınız metruk binaları saydırdık. İlk önce 40, daha sonra 60, daha sonra 80 bin çıktı. En son 105 bine kadar geldik; 70 binini yıktık, 15 binini rehabilite ettik. Patlasınız da çatlasınız da mahallelerde metruk bina bırakmayacağız, yıkacağız ve kimsenin çocuklarımızı zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz.



Soylu, HDP milletvekillerinin laf atması üzerine, "Hiç konuşmayın Diyarbakır Anneleri'nin ahı sizi bitirecek" karşılığını verdi.

"108 BYLOCK'ÇU MİLLETVEKİLİNİ AÇIKLAMAYAN NAMERTTİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, daha önce AK Parti milletvekillerine iftira attığını, "AK Parti içinde 108 ByLock'çu var, 6 bakan var" dediğini dile getiren Soylu, "Bu iftiradan sonra yok oldu. 108 ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir. İşiniz gücünüz iftira" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadele verdiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye'de terörist sayısı 160'ın altına düştü. Şu anda beş metre, on metre kar var, evlatlarımız oradan çıkmıyorlar. Tam 5 yılda 2.080 kişi teslim oldu. Hiç merak etmeyin, Doğu ve Güney Doğu'da huzur var" değerlendirmesini yaptı.

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