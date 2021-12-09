Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye krizine çözüm bulunması amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde 2017’de başlayan Astana görüşmelerinde 17’nci tur 23 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Nur Sultan’da yapılacak toplantıda Suriye rejimi ve muhalefetinin yanı sıra Türkiye, İran ve Rusya’dan heyetler de bir araya gelecek.

FIRAT’IN DOĞUSU VE İDLİB DE GÜNDEMDE

Garantör ülkeler, başta İdlib’deki son durum, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, Cenevre’deki Anayasa Komitesinin çalışmaları ile rejim ve muhalefet tarafından alıkonulan kişilerin serbest bırakılması konularını ele alacak.

Toplantıda ayrıca Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de sayıları 10 milyona yaklaşan sığınmacıların durumu görüşülecek. Bunun yanı sıra mültecilerin geri dönüşü ve Suriye rejim ile muhalefeti arasında güven artırıcı tedbirler de masaya yatırılacak.

Suriye'de terör kantonlarını İran kurdu Suriye’deki iç savaş sırasında terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri ile görüşen İranlı general Kasım Süleymani "Esad’a karşı savaşmayın, size özerk bölge verelim” vaadinde bulundu. Teklifin kabul edilmesinin ardından el-Cezire, Kobani ve Afrin, kanton adı altında PKK’ya rüşvet olarak verildi

New York Times: Esad, Suriye'yi uyuşturucu devletine dönüştürdü Amerikan basını, Beşar Esad rejiminin Suriye'yi "narko-devlete" dönüştürdüğünü yazdı. Suriye'de üretilen uyuşturucu maddelerin, dünyanın dört bir yanına satıldığı aktarıldı.