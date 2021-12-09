Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatı olan 30 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 22'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan DAEŞ mensubu yakalandı Milli Savunma Bakanlığı ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken hudut güçleri tarafından yakalanan 2 kişiden 1'inin Kırmızı Bültenle aranan DAEŞ mensubu olduğunu açıkladı.