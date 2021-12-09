Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da iş dünyasının temsilcileriyle 11 Aralık günü bir toplantı yapacak. Cumartesi günü gerçekleşecek toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri ve bazı işadamlarının katılımı bekleniyor.

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyasının temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Yatırım, üretim ve istihdamın arttırılması için atılacak önemli adımların konuşulacağı toplantıda iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.