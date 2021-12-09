TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
"Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde hain terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Ali Sarı, Emre Ceylan, İdris Akgöz ve Doğanay Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun."
Kuzey Irak'tan acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.
Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamındaki görevinin ardından üs bölgesine dönerken yüksekten düşerek ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.