Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 1992 ve 2014 arasında katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

9 AYDA 193 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.