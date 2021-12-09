İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütüne 1992 ve 2014 arasında katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
9 AYDA 193 TERÖRİST TESLİM OLDU
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.