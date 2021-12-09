Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası Bitrota, kısa bir süre önce çöktü. Bunun üzerine çok sayıda kişi, hesabın ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddiasıyla şikâyetlerde bulundu. Ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenli güçler, savcılığın talimatı sonrası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla salı günü gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kenan A. “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklandı.

Kripto para şirketlerinin yöneticileri ABD Kongresi'nde: Kurallar belirlenecek Kripto paranın finansal değere ulaşmasının ardından bazı ülkeler kurallar getirmeye başladı. Kurallara yönelik atılan ilk ciddi adım ise ABD’den geldi. Bugün dünyada önde gelen 6 kripto para şirketinin yöneticileri, ABD Kongresi’nden katı kurallar belirlememesini isteyecekler. Eğer alının kuralların sert olması halinde kripto para piyasasının yer altına çekilebileceğini öne sürecekler.

Van'da 47 kripto para üretim cihazı ele geçirildi Van Tuşba'da gümrük kaçağı kripto para üretim cihazları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların aylık kazancı dudak uçuklattı.

Singapur Kripto Para borsası Bitget'in faaliyetleri askıya aldı! Singapur Para Otoritesi, Kripto Para borsası Bitget’in faaliyetlerini askıya aldı. Nedeni ise Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşadığı anlaşmazlık olarak gösterildi. Bitget aynı zamanda Juventus’un sponsoruydu.