Türkiye Gazetesi

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir şehrindeki elektrik üretim şirketinde çalışan 2 Türk ve Sudanlı şoför, önceki akşam saatlerinde, işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. 3 kişi bir araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürüldü.

Darbedilerek aracıyla salıverilen Sudanlı şoför, Faşir'deki hastanede tedavisinin ardından evine döndü.

Şoför, kendilerini kaçıran kişilerin, fidye istemediklerini, Türklerle herhangi bir problemi olmadığını savundu. Ayrıca şehirde kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacaklarını söylediklerini belirtti.

Bu olay sonrası 2 Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı.

Gine Körfezi'nde yük gemisini ele geçirmek isteyen korsanlara Rus savaş gemisi müdahale etti Afrika'nın güneybatısında yer alan Gine Körfezi'nde Togo’dan Kamerun’a giden yük gemisini ele geçirmeye çalışan korsanlara, bölgede görev yapan Rusya’ya ait Koramiral Kulakov adlı savaş gemisi tarafından müdahale edildi.

Korsanların kaçırıp nehre attığı balıkçıyı timsah yedi Brezilya'da korsanlar tarafından kaçıırlan balıkçının cesedine ait parçalar timsahlar tarafından yenirken bulundu.