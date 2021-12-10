Türkiye Gazetesi

Suça ve suçluya fırsat vermeyen ve bu kapsamda önemli operasyonlara imza atan emniyet güçleri, başarılı bir çalışmanın ardından zehir tacirlerine büyük bir darbe vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu haberi, " “Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı." sözleriyle duyurdu.

BAKAN SOYLU EMNİYET GÜÇLERİNİ TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.

Hakkari'de araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Dağlıca'da 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirildi.