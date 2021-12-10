Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

TBMM Genel Kurulunun önceki gece yarısına kadar devam eden çalışmalarında, son dönemlerin en gergin görüşmeleri yaşandı. 14 saatten fazla süren görüşmelerde oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerginlik ve kavgalar nedeniyle çalışmalara 8 defa ara vermek zorunda kaldı. 3 kez yumruklu kavganın yaşandığı Genel Kurul’da Bilgiç’in sık sık ‘Temiz bir dil kullanılması’ uyarılarını dikkate almayan milletvekilleri, birbirlerine laf atmaya ve hakaret etmeye devam etti. Milletvekilleri arasında diyaloglar Meclis tutanaklarına da yansıdı.

Genel Kuruldaki görüşmelerde yaşananlar, tutanaklarda şöyle yer aldı:

> Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili): Böyle bir utanmazlık yok ya!

> Oturum Başkanı Bilgiç: İfadelerimizde lütfen kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmeyelim.



Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç

> Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili): İnsanda biraz ar olur, ar, ar olur! Biraz utanma olur!

> Erkan Aydın (CHP Bursa Milletvekili): Sahtekâr

> Özgür Özel (CHP Grup Başkan Vekili): Dinle, terbiyesiz!

> Aydın Özer (CHP Antalya Milletvekili): Şerefsiz...

> Özgür Özel: Sensin lan zavallı, sensin zavallı!

> Özgür Özel: Terbiyesiz adam!

> Hasan Özgüneş (HDP Şırnak Milletvekili): Tarihin çöplüğüne, karanlık sayfalarına sizi göndereceğiz.

> Zülfü Demirbağ (AK Parti Elâzığ Milletvekili): Çöplüğe layık olan sizsiniz.

> Hasan Çilez (AK Parti Amasya Milletvekili): Adilik yapma, adisin adi! Haysiyetsizsin sen, haysiyetsiz! Doğru konuş, terbiyesiz adam! Lağım çukuru gibi ağzın be, terbiyesiz!

> Müsavat Dervişoğlu (İyi Parti Grup Başkan Vekili): Milliyetçiliğimin darası sülalene tüm sene yeter. Utanmaz adam! Bu da sana kapak olsun. Hafta sonu milliyetçisi seni.

> Özgür Özel: Saçmalıyorsun, yalan atıyorsun!

> Zülfü Demirbağ: (Laf atan HDP’li Gülistan Koçyiğit’e yönelik) Ya, yeter, yeter, dinle! Yırtınma!

> Hakkı Saruhan Oruç (HDP Grup Başkan Vekili): Sokak kabadayısı, ne zannediyorsun kendini?

> Zülfü Demirbağ: Şizoid sensin ya!

> Oturum Başkanı Bilgiç: Sayın Özel, bu söylediklerinizi geri alın.

> Zülfü Demirbağ: Sensin çakal.

Meclis'te HDP kavgası: Kapatılmalıdır, tek sebebi de PKK’nın uzantısı olmasıdır TBMM’de konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP'nin PKK’nın uzantısı olması sebebiyle kapatılması gerektiğini söylemesi üzerine HDP sıralarından gelen itirazlar sonrası tartışma yaşandı.

TBMM'de 12 günlük bütçe görüşmeleri maratonu başladı 2022 bütçe görüşmeleri TBMM'de başladı. Aralıksız sürecek görüşmeler, 17 Aralık Cuma günü sona erecek. Bu buluşmalarda, 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu ele alınacak.