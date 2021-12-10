Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.


MSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu. 9 ayda teslim olan terörist sayısı 193'e yükseldi.
Füzeler ve zırhlı araçlar kullanıldı: Teröristlerle askeri tatbikat Füzeler ve zırhlı araçlar kullanıldı: Teröristlerle askeri tatbikat ABD ordusu, Suriye'de Deyrizor şehrinin batısında terör örgütüyle ortak askerî tatbikat düzenledi.