Türkiye Gazetesi

TÜFE aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi. Enflasyonun bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE de yüzde 0,5 ile beklentiye paralel geldi. Ekim ayında ise TÜFE yüzde 6,2 olarak açıklanmıştı.

DOLAR VE ALTINDA YÜKSELİŞ

Ekimde ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu. Verinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı 1773 dolardan 1782 dolara yükseldi. Veri sonrasında dolar/TL, 13,90’ın üzerinde yer alıyor.

ABD'de enflasyon verileri açıklandı: Son 40 yılın zirvesini gördü ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti yüzde 6,8 seviyesindeydi.

ABD’li bankacılar: Enflasyon bir süre daha yüksek olacak ABD’li bankacılar, ülkede giderek artan enflasyonu değerlendirdi. Uzmanlar, bu durumun endişe verici olduğunu ve krizin giderek büyüdüğünü belirtti.

Enflasyon zirvede Kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti, yıllık enflasyon yüzde 21,31 seviyesine ulaştı. Üretici fiyatlarındaki artış, yıllık bazda yüzde 54,6 oldu.