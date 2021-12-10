Türkiye Gazetesi

Hain saldırı sonucu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan mehmetçikler, yapılan törenin ardından kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Şehit ailelerinin ayakta durmakta güçlük çektiği dakikalarda, gözyaşları sel oldu.

Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ali Gülden tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ DOĞANAY ÇELİK'E VEDA

Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23), memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi. Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Yüksekova'dan hava yoluyla Kayseri'ye, ardından kara yoluyla Yerköy'e getirildi.

Şehit için ikindi vakti Molla Hüsrev Cami'de düzenlenen törende, şehidin annesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Dilber Kılavuz, "Ben seni Peygamber efendimize gönderdim, 7 arkadaşının hayatını kurtarmış. Seni bana Mevlam verdi. Bayrağına, vatanına, milletine kurban olduğum, hakkım helal olsun. Sizleri sevindirmeyeceğim terör örgütü. Bu vatanı bölmeye çalışmayın, bölemezsiniz. Bunlar Anadolu anasının evlatları, Osmanlı evladıyız biz." dedi.

Namazın ardından şehidin naaşı, Hacıosmanlı köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ALİ SARI'YA VEDA

Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın cenazesi (29), Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den hava yoluyla Edremit'e, buradan da Zeytinli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra mahalle meydanındaki tören alanına getirilen şehit Sarı'nın naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Şehidin cenazesi, helallik alınması sonrası Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazede, şehidin babası Hüseyin, annesi Nihal ve eşi Anna Sarı ile kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını jandarma personeli teskin etti.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile diğer ilgililer de katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kuzey Irak'tan acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.