Türkiye Gazetesi

İstanbul ve İzmir'de meydana gelen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da sekteye uğrattı. İki ilde bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA İPTAL OLAN SEFERLER

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

İZMİR'DE İPTAL OLAN SEFERLER

İzmir Tramvayı (TRAM İZMİR) ve İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada da, olumsuz hava koşulları ile deniz taşması nedeniyle araba vapuru seferlerinin dahil tüm deniz ve nostaljik tramvay seferlerinin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de vapur seferleri normale döndü İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.

İstanbul Boğazı’nda bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı’nda yaşanan yoğun sis nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul’da vapur seferlerine sis engeli İstanbullular gününe sisli bir havayla uyandı. Kenti etkisi altına alan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Öte yandan İBB, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.