Türkiye Gazetesi

Bakan Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Dün 3 askerimizin şehit edildiği hain saldırı ile ilgili de konuşan Bakan Akar, "Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırının ardından havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Hain pusuda şehit olmuşlardı: Kahraman Mehmetçiklere veda... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı ile Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kuzey Irak'tan acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...