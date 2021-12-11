Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNDE REKTÖR DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı. Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesintiler iade edilecek Tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi çiftçilere iade edilecek.

3 bakanlık ile 2 kuruma yeni atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maden Genel Müdürlüğüne ilişkin önemli atamalar yapıldı.