Türkiye Gazetesi

Gazetemizin gündeme getirdiği senetle ilgi kanuni düzenlemenin şart olduğuna ilişkin haber gündemdeki yerini korurken MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’tan adalet sistemine ilişkin çarpıcı eleştiriler geldi. TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmelerinde söz olan MHP’li Bulut, Türkiye’de sadece yargı teşkilatının değil, tüm bürokrasinin “yetersiz uygulayıcı” sorununa ortak bir akılla çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bir imzayla milyonlarca lira alıyorlar: Yasal senet vurguncuları! Dolandırıcılar, yasalardaki boşluklardan yararlanarak sahte senetle milyonlarca liralık vurgun yapıyor. Mağdurların haczi durdurması için ödemesi gereken bedelin yüksek olması da ekmeklerine yağ sürüyor.

Vatandaşın temel beklentisinin; hakkının, adil ve tarafsızlığından, yetkinliğinden şüphe duyulmayan kadroların eliyle temin ve tesisinin önünün açılması olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

İSTİNAF MAHKEMELERİ MERCEK ALTINA ALINMALI

Türkiye’de yargı teşkilatının birincil ve öncelikli sorunu mevzuat sorunu değil nitelikli uygulayıcı sorunudur; uzun süren yargılamaların vatandaşın ciddi hak kayıplarına sebebiyet verecek kadar şirazesinden çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla ortaya bir cesaret koyarak revizyon değil etkili bir reformu hayata geçirmek durumundayız. Cumhuriyet tarihi boyunca tartışılan, yaklaşık yüz yıllık bir arka planı olan ve en nihayetinde de siyasi iktidar tarafından bu haklı talepleri dikkate alarak hayata geçirilen, geçirilmiş olan bölge adliye mahkemeleri ve istinaf mahkemelerinin hep birlikte mercek altına alınması lazım. İstinaf Mahkemelerinin Kanunu çok iyi niyetli bir şekilde, yıllarca akademik çerçevede tartışılmış olmasından dolayı Yargıtay’ın iş yükünü bir nebze düşüreceği inancıyla ve yargılamaları hızlandıracağı düşüncesiyle hayatımıza girdi ancak bugün fiilen uygulamada bölge adliye mahkemeleri ve istinaf mahkemeleri bu neticeyi vermedi. Yaklaşık beş yıl süren Yargıtay aşamasıyla beraber beş yıl, altı yıl süren yargı dosyalarının üzerine bir üç yıl daha eklenmesine sebebiyet verdi.



Gazetemizin gündeme getirdiği sahte imza vurgunları adaletin kanayan yaralarından biri

HÂKİMLER TECRÜBESİZ

Yargı reformu kapsamına bölge adliye mahkemelerinin ve istinaf mahkemelerinin alınması, gerek görülürse doktrinde yıllarca her siyasi iktidara dayatılan ve bir müjde gibi, bir köklü çözüm önerisi gibi sunulan ama o neticeyi vermeyen istinaf mahkemelerinin derhâl kaldırılması da dâhil olmak üzere bütün çözüm önerilerinin düşünülmesi lazım. İstinaf mahkemeleri bir yandan yargı sürecini uzatırken diğer yandan da nitelikli yargıçlarımızın, hâkimlerimizin ve savcılarımızın ilk derece mahkemelerinden çekilerek bölge adliye mahkemelerinde görevlendirilmesi gibi fiili bir sonuç doğurdu ve kürsüler maalesef ki tecrübesiz hâkim ve savcılarımızın adeta stajını tamamladıkları birer mevzi ve mertebe hâline geldi. Dolayısıyla istinaf mahkemeleri 2022 yılının Türkiye’de yargı konusundaki en önemli gündemi olması gerekiyor.

Senet vurguncuları organize çalışıyor Sahte kargocular tarafından dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor. Boş kâğıda imza atıp milyonlarca lira borçlanan mağdurlar “Yargı, dolandırıcılardan yana” diyor.

Senet vurgununu noter bitirir Senet dolandırıcılığının önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Avukat Oğuz Turhan, "Belli meblağın üzerindeki senetler noter huzurunda imzalanmalı. Yine çekte olduğu gibi senette de karekod ve elektronik imza uygulaması getirilmeli" dedi.