Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de yer alan askeri okullarda eğitim gören subay ve astsubay adaylarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Düzenlemede astsubay ve subayların özel hayatlarına ilişkin 'Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak' maddesine ilişkin kriterlere yer verildi.

CİNSEL VE MEDENİ DURUMLARA YENİ KRİTERLER GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı 11 Aralık tarihli Resmi Gazete’de , 'Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' detaylarına yer verilerek adayların cinsel ve medeni durumlarına yeni kriterler getirildi. Bu düzenlemeyle 23 Mart tarihli yönetmelikte yer alan “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrılarak detaylandırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK

Maddenin yeni halinde ise şu ifadeler yer aldı:

i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.

j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.



İşte o yönetmelikteki değişikliğin tam metni;

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI

VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN

YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.

j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.

f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Subay Olur” raporu almak.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.

f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” raporu almak.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

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