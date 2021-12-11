Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim Zirvesi’ne video mesaj ile katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyanın demokrasi için ana tehdit olduğunu ve küresel güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin de önemi gün geçtikçe artıyor. Sosyal medya mecralarının artmasıyla birlikte üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla arttığını görüyoruz. Bu tarz haberler nedeniyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.

Yükselen dijital faşizm bizim gibi dünyanın önde gelen demokrasileri teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana karşı korumaya çalışıyoruz.

Yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Hakikatin algı operasyonları ile değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesi ile çabalarımızı bir üst seviyeye çıkaracağız.

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