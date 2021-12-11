Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi – e-Devlet Kapısı’ tarafından gönderilmiş gibi görünen bir mail ile vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan bilgisayar korsanları, “Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir” gibi ifadelerle hedef aldıkları kişilerden para istedi.

e-Devlet Kapısı, @ekapi kullanıcı adına sahip resmi sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Bahse konu olan mailin ekran görüntüsü ve içeriği paylaşılırken, bu tarz postaların dikkate alınmaması gerektiğinin özellikle altı çizildi.

Söz konusu maili gönderen saldırgan, hedef aldığı kişiye bir başvuru formunun linkini atıyor. Burada tamamen aldatma amacıyla hazırlanmış olan sahte bir “2021 4. Çeyrek Sosyal Yardım Projesi”nden bahsediyor. Vatandaşlardan bu projeye katılım sağlamaları ve hane başına en fazla 1832₺ sosyal yardımda bulunmaları isteniyor.

E-DEVLET SİZ ASLA E POSTA GÖNDERMEZ

Twitter’dan yapılan uyarıda, “Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın! e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez. Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin.” ifadelerine yer verildi.

Milyonları ilgilendiriyor! E-Devlet'ten birçok yeni hizmet daha 18 Aralık 2008'de hizmete sunulan ve tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan E-Devlet Kapısı'na vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalar eklendi. İşte bu yeni hizmetlerin listesi.

e-Devlet'ten bir güncelleme daha! Arapça da eklendi Adalet Bakanlığının e-Devlet üzerinden farklı dillerde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapçanın da eklenmesiyle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor.