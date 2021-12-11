Türkiye Gazetesi

Cizre AK Parti eski ilçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı. Şırnak İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda örgüt propagandası içeren doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güvenin kardeşi ve Meman Aşireti lideri 67 yaşındaki Tahir Güven'in aracıyla hareket halindeyken silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye'den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" şeklinde konuşmuştu.