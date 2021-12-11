Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Kadıköy’de Caddebostan Sahili’ni yine kırmızı yosunlarla kaplandı. Kıyıya vuran sert dalgalar sahildeki kayalıkların kırmızı renkli yosunlarla kaplamasının yanı sıra yürüyüş yoluna ve banklara kadar ulaştığı görüldü. Sahildeki yosunların temizlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

DENİZ YOSUNLARI KOKU DA OLUŞTURUYOR

Sahili kaplayan kırmızı yosunlar ile ilgili konuşan Ömer Şaklıoğlu, “Ben bu konuyu biraz kendim araştırdım. Güneydoğu Asya'da olan bir sorun bu. Evsel atıkların tam olarak damıtılmadan, arıtılmadan denize akıtılmasıyla oluşuyor. Bir koku da oluşturuyor. Belediyenin burada yapması gereken toplama-temizleme çalışması varsa acilen yapması lazım. Çünkü mikrobik ve evsel atıktan kaynaklanıyor. İnsanımızın da kullandığı deterjanlar ve başka şeylerin denize gittiğini düşünerek, kimyasal olarak en hafif şeyleri kullanmak lazım” dedi.