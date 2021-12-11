Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 832'inci gününe girdi.

Bir sabah oğlunun dışarı çıkıp bir daha da geri dönmediğini, oğlu Aziz Demir'in HDP tarafından kaçırıldığını söyleyen evlat nöbetindeki anne Güzide Demir, “3 senedir oğlumdan haber alamıyorum HDP oğlumu dağa kaçırdı. Ben oğlumu almadan davamdan vazgeçmem, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz” dedi.

"GEL TESLİM OL OĞLUM"

Oğluna seslenen yüreği yanık anne Demir “Oğlum Aziz gel teslim ol, devlete sığın, senin yerin orası değil evindir. Gel devletimize teslim ol oğlum” diye konuştu.

Evlat nöbeti 829'nci gününde: 'Ölene kadar da burada bekliyorum' Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 829’uncu gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti 827'nci gününde Diyarbakır’da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 827’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.