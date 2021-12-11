Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu. 9 ayda teslim olan terörist sayısı 193'e yükseldi.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.