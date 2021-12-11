Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Trabzon İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen, "Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı"nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun, "Bazı esnaflar kendi işlerini çevirsin diye verilen kredi ile döviz bürolarına gidiyor" sözlerine yönelik sert tepki gösteren Kurtulmuş, "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" dedi.

BAKAN KURTULMUŞ'TAN DÖVİZ TEPKİSİ

Bir gazeteci Kurtulmuş'a "Bazı esnaflar kendi işlerini çevirsin diye verilen kredi ile döviz bürolarına gidiyor kendi işleri için kullanmadıkları parayı dövize çevirip kenara koyuyor. Doların veya dövizin satışında bir kısıtlamaya gidilebilir mi?" diye bir soru yöneltti. Kurtulmuş bu soruya "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" diyerek yanıt verdi.

Kurtulmuş konu hakkında şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi hem dövizin fiyatının oluşması hem piyasadaki fiyatların oluşması bakımından serbest azar ekonomisini benimsemiş olan bir ülkedir. Asla şunu kural olarak söyleyelim ki serbest pazar ekonomisinin şartlarından geri dönüş olmaz. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır. Devlet sizin işlerini döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına yani milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu ayakta kalmanızı sağlamak için vermiş olduğu böyle bir parayı maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlık.

DÖVİZ SATIŞI YASAKLANACAK MI?

Aynı şekilde ihtikar yapmak nasılsa bu malın fiyatı artacak diye raflarına ya da depolarına saklayarak ihtikar yapmak ta çok açık bir ahlaksızlık. Millete karşı yapılmış bir iştir diye düşünüyorum. Fiyatların kontrolü bakımından özellikle stokçuluk noktasındaki denetimlerin çok sıkılaştırılarak bunların cezalarının ciddi şekilde gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama asla ve asla döviz satışını yasaklamak gibi bir takım serbest pazar ekonomisinin şartlarına uymayacak olan hususları düşünmek doğru olmadığı kanaatindeyim.

"YAŞADIKLARIMIZI KÖTÜ BİR TECRÜBE OLARAK HATIRLAYACAĞIZ"

Bu süreçte bu kadar zor şartlarda da ben iyimser bakıyorum çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır bunların hesabını verir bunların altında kalır. Dolayısıyla vatandaşımız güvensin, hakikaten zor bir şey. Bizim yaşadığımızın misli ve daha fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var. Burada esas mesele, bizim doların artması dolayısıyla günlük fiyatlarda yani doların etkisinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunun farkındayız bunu baskı altına alacak bunu önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Ama bunu en kolay kurulacak mekanizma da vatandaşların alım gücünü artıracak yani, kamu çalışanlarına, işçilere, esnaf sanatkara gibi desteklerle bu yükün hafifletilmesini temin etmektir. İnşallah bir müddet sonra da bu yaşadıklarımızı bir kötü tecrübe olarak hatırlayacağız"

AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, büyükelçilerin 'Kavala' çağrısına tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş: Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz” dedi.

Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye: Pandemi sürecinde acizlik gösterdiler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya Sağlık Örgütünün bu pandemi sırasında ortaya koymuş olduğu acziyet aslında dünyadaki kurum ve kuruluşların ne kadar fonksiyonsuz hale geldiğini, ne kadar içlerinin boşaldığını ortaya koyuyor." dedi.