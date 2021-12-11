HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi, AK Parti'nin eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayı ile bağlantılı olduğu öğrenilen terörsiti sakladığı gerekçesiyle tutuklandı.
AİLE APARTMANINDA SAKLADI
Alınan bilgiye göre, eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi öldürüldü Eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Güven2in öldüğü öğrenildi.