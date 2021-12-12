Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Salda’nın artık çok daha güzel olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Salda üzerinden bize iftira atan, milletimizi aldatan arkadaşlardan beni iyi dinlemelerini rica ediyorum” diyerek Salda’yı gezmeleri tavsiyesine bulundu.

2022 Yılı TBMM Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan milletvekillerine teşekkür ederek şöyle dedi: “Cumhurbaşkanımız Paris Anlaşması’na taraf olacağımızı ilan ettikten sonra 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ortaya koydular. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız.”

"MARMARA DENİZİ'Nİ GELECEK NESİLLERİMİZE EN BERRAK HALİYLE BIRAKICAĞIZ"

Marmara Denizi’nin “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmesine de değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Geçtiğimiz ay da Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, Marmara Denizi’ni 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ederek ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel değerleri ile Marmara’yı koruma altına aldık. İnşallah, hep birlikte atacağımız adımlarla Marmara’yı kurtaracak; gelecek nesillerimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza en doğal, en berrak hâliyle bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

"SALDA'YI SORMADINIZ SÖYLEYEYİM: SALDA ÇOK DAHA GÜZEL"

Salda Gölü ve çevresini de Marmara Denizi gibi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettiklerini anımsatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, “Salda ile ilgili bir soru sormanızı beklerdim.

Siz sormadınız ama ben size Salda’nın son durumu hakkında bilgi vereyim. Hani hep Salda üzerinden bize iftira atan, milletimizi aldatan arkadaşlardan ricam, özellikle iyi dinlemeleridir. Bakın Salda’da son durum şudur: Artık araçlar gölün çok uzağında park ediyor, kıyısına kadar giremiyor. Çöp yığınları artık yok. İmara açıyorsunuz dediğiniz Salda’da, göl çevresinde derme çatma kaçak yapıların tamamını yıktık. Beyaz Adalar bölgesine de ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Salda Gölü’nde su kalitesini iyileştirdik. Salda çevresinde bir çivi bile çakmadan sadece ahşap yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Salda artık çok daha güzel. Bu güzelliği hepinizin görmesini tavsiye ederim.” dedi.