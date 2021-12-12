Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını, müteahhitlerin, devlet kurumlarının, kurum yöneticilerinin hatta vatandaşların tehdit edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kanal İstanbul projesinde ‘bürokrat direniyor’ yalanını piyasaya sürdünüz. Biz diyoruz ki işte bahsettiğiniz bürokratlarımız burada. Biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız.” diye konuştu.

2022 Yılı TBMM Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını, müteahhitlerin, devlet kurumlarının, kurum yöneticilerinin hatta vatandaşların tehdit edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, tehdit dili sahiplerine şu şekilde seslendi:

“Bugün bu siyaset dilini kullananlar, siyasi geçmişinde tehditten başka bir şey olmayanlardır. Milletimiz bu zihniyeti çok iyi biliyor. Bu zihniyet şimdi, hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez. ‘Büyük projelere imza atmıyor’ diye iftira attığınız bürokratlar, mahkemelerle korkuttuğunuz memurlarımız, ‘AK Parti’ye oy veren öğretmene, öğretmen demem’ dediğiniz yavrularımız sizi affetmezler, haklarını helal etmezler.

"MİLLETİN DESTEĞİYLE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde ‘bürokrat direniyor’ yalanını piyasaya sürdünüz. Biz diyoruz ki işte bahsettiğiniz bürokratlarımız burada. Biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, şehir hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah’ın izniyle milletin desteğiyle Kanal İstanbul’u da yapacağız.

Hiç üzülmeyin! Biz gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de her zaman milletimizin yanında olacağız! Biz bu millete hizmeti, en büyük şeref olarak görüyoruz. Bu yüzden hep eser üreten tarafta olacağız! Hep yollarda olacağız! Milletimizin ihtiyacı neredeyse orada olacağız! Şırnak’ta olacağız, Edirne’de olacağız, Konya’nın ovalarında olacağız. Trabzon’un dağlarında olacağız. Hatay’ın yollarında olacağız.”