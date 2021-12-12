Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal’in ‘Mağrur İzmir’inin ‘Mağdur İzmir’ hâline geldiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “25 yıldır yönettiğiniz İzmir’de başlattığınız 1 tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane kentsel dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane arıtma tesisi projesi başlattınız?” diye sordu.

2022 Yılı TBMM Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, iklim değişikliğinin bir sonucu olan sıcaklık artışının başta Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yangınlara sebep olduğunu anımsatarak, yangınların başladığı 28 Temmuz’da -tıpkı diğer afet bölgelerinde olduğu gibi- yine aynı seferberlik anlayışıyla, Antalya ve Muğla için sahada çalışmaları sürdürdüklerini, köylerin altyapısını yenilediklerini söyledi.

"YANGINLARLA MÜCADELE EDERKEN MÜHALEFETLE DE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYOSUNUZ"

Yangından etkilenen bu bölgelerde köy evlerini, konutları; ahırıyla, deposuyla, camisiyle, okuluyla, sosyal donatılarıyla birlikte yaptıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Elazığ, Malatya, Kartal ve Giresun’da da söz verip 1 yılda konutları teslim ettikleri gibi, afet bölgelerinde yapılan konutları da 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edeceklerini kaydederek, “Burada bir gerçeği üzülerek ifade etmek istiyorum. ABD’de bir afet olur, Avrupa’da bir sel olur; devlet sadece o afetle mücadele eder, kimse politik tartışmaların içine girmez. Bizde aynı anda pek çok ilde yangın olur, bir bakarsınız muhalefetten biri uçak der, diğeri rant der, öbürü arazi peşkeşi iftirasını atar. Yani biz Türkiye’de sadece bir sel, bir yangın, bir deprem olunca sadece bu afetlerle değil, aynı zamanda muhalefetle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Evet, biz aylarca Elazığ’da kaldık, Malatya’da kaldık, Giresun’da kaldık. İzmir’de, Kastamonu’da, Bozkurt’ta kaldık. Tek düşüncemiz, tek derdimiz, milletimizin yarasını bir an evvel sarmak, çocuklarımızı, yavrularımızı yeniden o sıcak yuvalarına kavuşturmak olmuştur. Başka da bir derdimiz olmamıştır.” diye konuştu.

"330 BİN DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUTUN İNŞASINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin önünde devasa bir deprem gerçeği bulunduğunu ve son 120 yılda 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Seferberliği kapsamında bugüne kadar 1,7 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek, “Yatırım değeri 110 milyar lira olan, 130 bini İstanbul’da olmak üzere tam 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Bugüne kadar TOKİ’mizle 4 bin 400 şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut rakamına ulaştık, ülkemize tam 1,1 milyon sağlıklı yuva kazandırdık. 178 bin konutun inşası da hızlı bir şekilde devam etmektedir. 2002’den bugüne kentsel dönüşümle, TOKİ tarafından yapılan konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hâle getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımıza afetlere karşı güvenli konutlarda oturma imkânı sağladık. Yıllardır yönettikleri şehirleri mağdur edenler, depreme hazırlık noktasında bir arpa boyu yol alamayanlar, iş yapmayıp sadece laf üretenler bu eserlerin kıymetini bilmezler, bilemezler.” dedi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN MAĞRUR İZMİR'İNİ MAĞDUR İZMİR YAPTINIZ"

“Bize ‘3 yıldır Bakansınız, ne değişti?’ diyorsunuz. Ben neler yaptığımızı anlattım, yine anlatacağım” diyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Soruyorum sizlere! Siz, 25 yıldır yönettiğiniz İzmir’de başlattığınız 1 tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane kentsel dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz 25 yılda, Gazi Mustafa Kemal’in mağrur İzmir’ini mağdur İzmir yaptınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlıyormuşuz! Bir kere, 2002 yılından sonra yaptığımız reformlarla yerel yönetimlerimizin yetki alanlarını siz değil, biz genişlettik. Gelirlerini siz değil, biz artırdık! 2002 yılında genel bütçe vergilerinden belediyelere ne kadar pay aktarılıyordu biliyor musunuz? 4,7 milyar. Bu miktar 2020 yılında 100 milyara yaklaştı. ‘İş yaptırmıyorsunuz’ diyorsunuz da size soruyorum, siz bugüne kadar milletin hayrına hangi işi yapmak istediniz de biz engel olduk? Tek bir örnek gösteremezsiniz. İşte bugün sizin partiniz tarafından yönetilen İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini biz başlattık. 26 Kasım’da, 9 ay gibi kısa bir sürede, ilk konutlarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. İzmir’de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir’i CHP’nin insafına bırakmayacağız.”

"KANAL İSTANBUL PROJESİNDE 'BÜROKRAT DİRENİYOR" YALANINI PİYASAYA SÜRDÜNÜZ"

Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını, müteahhitlerin, devlet kurumlarının, kurum yöneticilerinin hatta vatandaşların tehdit edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, tehdit dili sahiplerine şu şekilde seslendi:

“Bugün bu siyaset dilini kullananlar, siyasi geçmişinde tehditten başka bir şey olmayanlardır. Milletimiz bu zihniyeti çok iyi biliyor. Bu zihniyet şimdi, hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez. ‘Büyük projelere imza atmıyor’ diye iftira attığınız bürokratlar, mahkemelerle korkuttuğunuz memurlarımız, ‘AK Parti’ye oy veren öğretmene, öğretmen demem’ dediğiniz yavrularımız sizi affetmezler, haklarını helal etmezler.

Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde ‘bürokrat direniyor’ yalanını piyasaya sürdünüz. Biz diyoruz ki işte bahsettiğiniz bürokratlarımız burada. Biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, şehir hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah’ın izniyle milletin desteğiyle Kanal İstanbul’u da yapacağız.

Hiç üzülmeyin! Biz gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de her zaman milletimizin yanında olacağız! Biz bu millete hizmeti, en büyük şeref olarak görüyoruz. Bu yüzden hep eser üreten tarafta olacağız! Hep yollarda olacağız! Milletimizin ihtiyacı neredeyse orada olacağız! Şırnak’ta olacağız, Edirne’de olacağız, Konya’nın ovalarında olacağız. Trabzon’un dağlarında olacağız. Hatay’ın yollarında olacağız.”

Kurum, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin 100. yılını birbirinden değerli, birbirinden büyük eserlerle taçlandıracağız. Ben bu duygularla bir kez daha 2022 yılı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”