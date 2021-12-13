Türkiye Gazetesi

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, yediemin otoparklarındaki araçların sadece yüzde 10’unun sahipleri tarafından geri alınabildiğini aktardı. Topçu, satılamayanların ise ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirterek “Bunların hepsi millî servet. Bu araçları biz dövizle yurt dışından alıp getiriyoruz, 5-6 sene otoparkta bağlı kalacağına zamanında satışı yapılsa ülke ekonomisine bir KDV katkısı sağlayacak. Ayrıca aracın bakımı yapılacak, MTV ödenecek, akaryakıt alınacak” ifadelerini kullandı. Yediemindeki araçların otomobil piyasasını da etkilediğini iddia eden Hakan Topçu “Şu astronomik artışın sebebi piyasada araç olmaması. Oysa sadece bizim kendi otoparklarımızda 2 bin 500 tane motor ve araç var. Türkiye genelini düşünürsek dünyanın aracı... Bu araçlar satılsa piyasa da yerine oturur” dedi. İki milyon TL’lik lüks araçların bile otoparklarda çürüdüğünü aktaran Topçu, konuşmasını şöyle devam etti: Buradaki araçların fiyatını toplasan 25 milyon TL eder. Vatandaşın malı yedieminlerde hurdaya dönüyor. İhale işlemleri daha hızlı olsa hem alıcı hem de borçlu mağduriyet yaşamaz. Eğer satılamıyorsa sahibine ‘Satılamaz’ şerhi konularak geri verilsin.

2006’DAN BERİ BEKLETİLEN ARAÇ VAR

Hakan Topçu, yediemin işine 2006 yılında tek bir yer ile başladığını söylüyor. Ancak hacizli araçların sayısının giderek artmasıyla üç tane daha otopark açtığını belirtiyor. Bazı araçların 2006’dan beri otoparkında bekletildiğini dile getiren Topçu, şöyle diyor: Toplamda 40 bin metrekare alanda hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların bize hiçbir faydası yok, aksine zarar. İnsanlar, aracın otoparkta kaldığı gün kadar para kazandığımı sanıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin hacizli araç satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor.

Yediemin otoparkında yangın: Araçlar tek tek patladı Kahramanmaraş'ta bulunan yediemin otoparkında henüz bilinmeyen bir neden sonrası çıkan yangın, araçların tek tek patlamasına neden oldu.

Yediemin otoparklarına yüzde 44 zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.