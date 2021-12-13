Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 13 Aralık koronavirüs tablosu geldi. Açıklanan tabloya göre son 24 saate 351 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi ise hayatını kaybetti.





"SALGIN ARTIK KORKUTUCU DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşının öneminin nedenlerini sıralayarak, "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 24 saatte koronavirüsten 182 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 17.956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti



Dikkat! Fazla kilo, koronavirüse kapı aralıyor Bilim insanları, aşırı kilolu insanların neden COVID-19’dan daha çok etkilendiğini araştırdı. Araştırma, koronavirüsün vücut yağlarını istila ettiğini gösterdi.