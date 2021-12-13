Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile olan ilişkilere dair açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı temsilciler atayacağız” dedi. Ayrıntılar geliyor.

Ortak bildiri yayınladı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırlar yeniden belirlenecek Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan lideri Paşinyan Rusya’nın Soçi kentinde Putin ile bir araya geldi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın yayınladığı ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların yeniden belirlenmesi için bir komisyon kurulacak.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ikaz: Rahat durmazsanız karşılığını alırsınız Karabağ’da aldığı ağır yenilgiden ders çıkarmayan Ermenistan yine tahrik etti, yedi Azerbaycan askeri şehit düştü. Dışişleri Bakanı Bayramov, "Toprak iddialarına yönelik açıklama duyuyoruz. Bunlar tehlikeli sözler. Her adıma karşılığını veririz" uyarısında bulundu.