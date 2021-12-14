Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, gazetemizin gündeme getirdiği sahte senet dolandırıcılarına karşı savcıların daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Çoğu zaman sahte bir senetle hakkında icra takibi başlatılan kişilerin, bir yandan da ticaret mahkemelerinde menfi tespit davası açtığını ifade eden Bulut “Senedin sahteliğine ilişkin savcılık makamı tarafından düzenlettirilecek bilirkişi raporu elbette ki ‘güçlü bir delil’ hükmündedir” dedi.

Gazetemiz daha önceki iki nüshasında sahte senet dolandırıcılarını gündeme taşımıştı.

SORUŞTURMAYI HIZLANDIRMA ÖNERİSİ

Bulut, söz konusu soruşturma sürecinin nasıl daha hızlı ilerleyebileceğini şöyle anlattı:

İcra İflas Kanunu’nun yıllardır devam eden sistematiği gereğince, başlamış bir icra takibi ancak teminat karşılığında durdurulabiliyor. Bu teminatın amacı, kötü niyetli borçlulara karşı alacaklıyı korumaktır. Tabii ki bu düzenleme, organize bir şekilde sahte senet imal ederek masum insanları borçlu gösteren ve icra takibi yapan suç şebekelerinin artması sebebiyle birtakım zaafları ortaya çıkardı.

Özellikle haksız bir icra takibine maruz kalan ve teminat yatıracak gücü olmayan vatandaşlarımız, bu haksız icra takiplerine karşı dava açmış olsa bile, maalesef teminatı yatıramadıklarından icra takipleri devam ediyor. Aksinin düşünülmesi de başka sakıncaları beraberinde getirecek. Şöyle ki, bu mağduriyetler dikkate alınarak açılan davalarda teminat şartı kaldırıldığında da bu defa zaman kazanmak isteyen kötü niyetli borçluların her biri mahkemeden teminatsız bir şekilde alacakları ihtiyati tedbir kararları ile haklı bir icra takibini yıllarca sürüncemede bırakacak.

Bir imzayla milyonlarca lira alıyorlar: Yasal senet vurguncuları! Dolandırıcılar, yasalardaki boşluklardan yararlanarak sahte senetle milyonlarca liralık vurgun yapıyor. Mağdurların haczi durdurması için ödemesi gereken bedelin yüksek olması da ekmeklerine yağ sürüyor.

Açılacak menfi tespit davalarında teminat şartının kaldırılması, kötü niyetli borçlulara zaman kazanabilmek adına gereksiz davalar açmak için bir fırsat teşkil edecektir. Çoğu zaman sahte bir senetle hakkında icra takibi başlatılan kişiler, bir yandan ticaret mahkemelerinde menfi tespit davası açarken diğer taraftan da savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor. Bir senedin sahteliğini tespit amacıyla yapacakları bilirkişi incelemesi aylarca sürüyor. Oysaki savcılık makamları çok süratli bir şekilde ön bilirkişi incelemesi yaptırma imkânına sahip.

Senet vurgununu noter bitirir Senet dolandırıcılığının önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Avukat Oğuz Turhan, "Belli meblağın üzerindeki senetler noter huzurunda imzalanmalı. Yine çekte olduğu gibi senette de karekod ve elektronik imza uygulaması getirilmeli" dedi.

SENETE EL KOYMA YETKİSİ

CMK’nın 128’nci maddesine göre somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hâllerde, şüpheli veya sanığa ait kıymetli evraka el koyulabileceği ifade ediliyor. Aynı madde kapsamında el koyma kararlarının hangi suç tipleri için uygulanabileceği de belirtilmiştir. İşte bu noktada evrakta sahtecilik konusunda da el koyma ya da tedbir kararını mahkemeden isteme yetkisi ve görevi cumhuriyet savcılarına daha açık bir düzenleme ile verilebilir. Böyle bir uygulama hâlinde ön bilirkişi incelemesiyle sahteliği konusunda kuvvetli şüphe oluşan ve aynı zamanda suç konusu olan senetlerin teminatsız bir şekilde işlem görmesi engellenerek mağduriyetler bir nebze azaltılabilir.

Sahtekârlığa karşı yeni çalışma: Önüne gelen senet düzenleyemeyecek Kırtasiyelerde satılan senetlere belli kriterler getiriliyor. Filigranlı, özel basım, seri numarası olan senetler kullanılacak. Senetle birlikte, hukuki sözleşme de imzalanacak.

Senet vurguncuları organize çalışıyor Sahte kargocular tarafından dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor. Boş kâğıda imza atıp milyonlarca lira borçlanan mağdurlar “Yargı, dolandırıcılardan yana” diyor.