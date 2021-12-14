Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB, 'Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB : Irak'ın Zap bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."