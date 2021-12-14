Türkiye Gazetesi

Bursa’da bulunan ve 400 dönümlük mera ve çayıra sahip Kocayayla, ailesiyle yılbaşını geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Bin 200 metre rakımda bulunan yayla şehirden uzaklaşıp doğa ile iç içe olmak isteyenlerin gözdesi oldu.

EŞSİZ GÜZELLİĞİ VE HAVASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

200 rakamlı yaylanın etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili. Eşsiz manzarası ve bol oksijenli havasıyla Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Aynı zamanda Kocayayla'ya yapılan bungalov evleri faaliyete girdi. Yaylada konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlere büyük rağbet gösterirken tüm rezervasyonlar dolduruldu.

TÜM REZERVASYONLAR DOLDU

Yaylada 23 tane bungalov evlerinden bulunurken, evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler 3 ay öncesinden rezervasyonları doldurdu. Bungalov evlerin gecelik fiyatları 400 ila bin lira arasında değişiyor. Keles Belediyesi'nin işlettiği evler büyük ilgi görüyor.

“TALEP ÇOK FAZLA”

Yayladaki bungalov evlerin talep gördüğünü ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Kocayayla'ya gelenler burada piknik ve gezinti yapıyorlar. Yürüyüş yapıp manzarayı seyrediyorlar. Talepler çok fazla. Tabiat harikası yayla herkesi cezbediyor" dedi.

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu.

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