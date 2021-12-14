Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna bu şekilde cevap verdi;

"İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri ile bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım."



"AKŞENER BAŞKANLIĞA YAKIŞIR"

Açıklamalarında Meral Akşener'e başbakanlığın yakışacağını belirten CHP lideri, "İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır." şeklide konuştu.



Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nu terörist Karayılan'dan ayırt etmek imkansız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de yaşananlardan dolayı CHP ve HDP'ye çok sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, "Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Şanlıurfalılarla buluştu Gaziantep’teki Şanlıurfalılarla bir araya gelen CHP Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştirerek “CHP’de burada Şanlıurfalıları görmezden geldi" dedi.