Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin AB işleriyle ilgili bakanları, yılın son Genel İşler Konseyi toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Bakanlar, 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi için hazırlık yaptı, 2022 gündem maddeleri ele alındı ve Birliğin genişlemesiyle ilgili son durumu değerlendirildi.

"TÜRKİYE, ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE"

Toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde Türkiye ile ilgili konular da yer aldı. AB'nin Türkiye ile iş birliğine ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki geliştirmeyi istediğinin hatırlatıldığı bildiride, "Türkiye, aday ülke statüsünü koruyor ve birçok ortak ilgi alanında kilit ortak olmaya devam ediyor" denildi.

"DOĞU AKDENİZ TAVRINDAN MEMNUNUZ"

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesinden duyduğu memnuniyet ifade edilirken bunun sürdürülmesinin önemine değinildi. AB'nin Türkiye ile ortak çıkar alanlarında aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir ilişki kurmaya hazır olduğu anımsatıldı.

"DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ"

Bildiride, ayrıca şu ifadelere yer verildi: Konsey, açık ve samimi bir diyalog sürdürmeye, ortak problemleri ele almaya ve göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmaya kararlı. Konsey, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapma ve ihtiyaçlarını karşılama konusundaki süregelen önemli çabalarını takdir ediyor. Mültecilere ve ev sahibi topluluklara taahhüt edilen AB yardımları zamanında sağlanacak.

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