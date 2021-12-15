Türkiye Gazetesi

Konya’nın Bozkır ilçesindeki bölgeden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine gelerek çadır kuran konar-göçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme Yağal kaybolmuştu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin en küçük kızı olan Müslüme aynı gün saat 17.00 saatlerinde bisikletiyle ortadan kaybolması üzerine aile durumu yetkililere bildirmişti.

10 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve belediye ekipleri tarafından 200 kişiden oluşan profesyonel ve 300 kişiden oluşan gönüllülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arandı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi, ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım’da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.

MEZARI BEŞİK ŞEKLİNDE YAPILDI

Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslüme’nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı. Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme’nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor. Daha öncede küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme’nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dedesi Hasan Yağal, İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.