ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün :"Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"
ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'na atama açıklaması
15.12.2021 - 14:55 | Son Güncelleme: 15.12.2021 - 15:27
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün Sağlık Bakanlığı’nın 20.000 sözleşmeli Sağlık Personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.
Etiketler : ÖSYM,Sağlık Bakanlığı,
813541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/813541.aspx
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