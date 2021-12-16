Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ALTAY ana muharebe tankının seri üretiminde kullanılacak güç grubunun tedarikinde önemli bir aşamaya geçildi. Almanya’nın uyguladığı örtülü ambargonun ardından Türkiye düğmeye basarak hem yerli üretim hem de başka bir ülkeden tedarik konularını gündeme almıştı. Güç alternatifi temini için çalışmalarımız devam ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli güç paketinin tasarımı bittiğini ve prototip test sürecine geçildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde tankın motor ve şanzımanıyla ilgili Güney Kore ile niyet mektubu imzalamıştı. Savunma sanayi kaynaklarına göre, Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti ile süreç hızlandı. Şubat ayında Kore’den Türkiye’ye yapılacak üst düzey ziyareti işaret eden kaynaklar, bu görüşmeler sırasında mutabakat zaptının imzalanabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin açık ve örtülü ambargolarla pes edecek bir ülke olmadığının altını çizen kaynaklar, yerli geliştirme projelerinin zaman alsa da başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını belirtti.

1500 BEYGİR MOTOR TRANSMİSYON AŞAMASINDA

Öte yandan, ALTAY’a güç verecek yerli güç grubunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Yerli imkânlarla geliştirilen 1.500 beygir motorun da transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor.

Bütün bu aşamalarının ardından üretilecek 250 tank 2023’ten itibaren peyderpey TSK’ya teslim edilecek.

İsmail Demir: Altay için Güney Kore ile imzaları atacağız İsmail Demir, Altay tankının güç grubu konusunda Güney Kore ile temas hâlinde olduklarını belirterek “Bu konuda mutabakat zaptı tamam, şubat ayında imzalar atılacak” dedi.