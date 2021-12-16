Türkiye Gazetesi

Türkiye son zamanlardaki enerji alanındaki adımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Alınan yeni kararla beş ilimizde petrol aranacak. Alınan yeni kararla enerjide önemli bir adım atılırken, petrol arama için iki şirkete arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında aldığı müteallik karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEŞ İLDE PETROL ARANACAK

Alınan karara göre TPAO'ya Mersin'de denizde bulunan 2 bin 349 ve 39 bin 581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle, Hakkari'de karadaki 34 bin 705 hektarlık saha için de 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

5 YIL SÜREYLE PETROL ARAMA RUHSATI VERDİLDİ

Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 30 bin 701 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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