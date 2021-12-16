Türkiye Gazetesi

Türkiye İHA ve SİHA teknolojileriyle dünyada öncü ülkelerden. Türk mühendislerinin geliştirdiği ve onlarca ülkeye satılan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları (SİHA) dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Türk SİHA’ları Paris merkezli AFP haber ajansı ile tekrar dünya basınında gündem oldu.

AFP’DEN TEPKİ ÇEKEN SİHA PAYLAŞIMI

Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirten SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verdi. Verilen haritada Avrupa yakası detayı tepki çekti.

AVRUPA YAKASINI HARİTADAN SİLDİLER

“Türk SİHA'larına talep” başlıklı haritada, “İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi” gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu, yoğun tepkilere neden oldu. Fransa ve Yunanistan, son dönemde yaptıkları anlaşmalarla öne çıkıyor. 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılırken, Teröristlerin korkulu rüyası oldular: Operasyonlarda İHA, SİHA ve İKU imzası! Bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yapan İHA, SİHA ile İKU'lar, yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağlayıp terör operasyonlarındak başarı oranını arttırdı üçüncü bir ülkenin saldırması halinde Fransa ve Yunanistan askeri iş birliği yapacak.