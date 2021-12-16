İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME aylık toplantısını gerçekleştirdi. 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.
ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 36.13’lük zam talep edildi. Edilen zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Toplantının aralık ayı içerisinde tekrar yapılması karar verildi.
İstanbul'da ulaşıma %25 zam teklifi ertelendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına, minibüs ve servis taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını içeren teklif görüşüldü. Teklif, bir sonraki toplantıya ertelendi.