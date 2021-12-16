Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankası’nın yılın son PPK toplantısında da faizleri indirerek yüzde 14’e düşürmesini bekliyordu.

Merkez Bankası eylül ayından bu yana politika faizinde 4 puanlık indirim yaptı ve yüzde 19 seviyesinden yüzde 15’e indirdi. Merkez, politika faizinde Eylül’de 100, Ekim’de 200 ve Kasım’da 100 puan indirim yapmıştı.

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