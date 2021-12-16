İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı. Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.
Görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı. Videokonferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.
Elon Musk 'Yılın Kişisi' seçildi Time dergisinin gelenekselleşmiş 'Yılın Kişisi' anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre yılın kişisinin Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk olduğu öğrenildi.
Elon Musk'tan BM'lere meydan okuma! Servetini ortaya koydu Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini öne süren BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley'e cevap vererek meydan okudu. Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise BM'nin paranın açlık krizini nasıl çözeceğini kanıtlaması durumunda Tesla'daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını açıkladı.