Türkiye Gazetesi

Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını, ürettiği SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.

"TÜRKİYE SİHA'LARINA GÜVENİYOR"

Ayasofya-i Kebir Camii'nin kapak fotoğrafı olarak kullanıldığı habere, "Türkiye, Afrika'da nüfuzunu genişletiyor, SİHA'ları peynir ekmek gibi satıyor" başlığı atıldı. Geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savunmasına başarıyla yardım eden Türk SİHA'larının ününün pekiştiği belirtilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

Türkiye, ticaret ve iş birliğinden sonra Afrika'da savunma sektöründe gelişmek istiyor ve bu konuda SİHA'larına güveniyor. 17-18 Aralık'ta Afrikalı liderleri İstanbul'a davet edildi. Kıtayla yapılan ekonomik forumun 2 ay sonrasında düzenlenen bu zirvede, özellikle güvenlik meselelerine yoğunlaşıldı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE VURGU

Somali'de Türkiye'nin askeri üssü var. Fas ve Tunus, ilk Türk SİHA'larını eylül ayında teslim aldı. Angola da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekimde ülkeye ziyaretinde SİHA'larla ilgilendiğini söyledi. Türkiye Etiyopya ile de askeri bir anlaşma imzaladı. Erdoğan Angola, Nijerya ve Togo turundan sonra 'Afrika'da gittiğim her yerde herkes İHA'lardan bahsediyor' dedi.

"TÜRKİYE'NİN ELİNDE DAHA FAZLA KOZ VAR"

Türk SİHA'ları ilk olarak 2019'da Libya'daki uluslararası kamuoyunca tanınan meşru hükümetle yapılan savunma anlaşmaları ve ülkede kullanılmasıyla dikkati çekti. Türkiye, SİHA'larla artık müzakere masasına elinde daha fazla kozla oturacak.

"SADECE SİLAH VE MÜHİMMAT DEĞİL..."

Türkiye'nin Afrika ile savunma sektöründe iş birliğini geliştirme çabası sadece silah, askeri mühimmat ya da araç satımıyla sınırlı değil. Togo ordusu, Türkiye'nin desteğiyle modernize edildi. Türkiye, Togo'ya mühimmat yanında askeri eğitim ve mayın çıkarma araçları sağladı.

"TİCARET HACMİ BÜYÜYOR"

Türkiye, Afrika'daki nüfuzunu 37 askeri ofisle tedricen artırdı. Bu, Erdoğan'ın kıta ile ticaret hacmini gelecek yıllarda 3 katına çıkararak 75 milyar dolara ulaştırma hedefi doğrultusunda oldu.

Öte yandan, Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için kıtadaki birçok ülke liderinin katılımıyla 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlenecek.

Fransız medyasından skandal SİHA haberi: İstanbul ve Trakya’yı haritadan sildiler Fransa merkezli AFP haber ajansı Türk SİHA’larıyla ilgili paylaştığı haritada İstanbul ve Trakya’yı sildi. Skandal haber büyük tepki çekti.

Türk SİHA’ları karşısında Yunanistan çaresiz kaldı: “Masrafsız baskı kuruyor” Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği İHA/SİHA teknolojisi, küresel çapta ses getirmeye devam ediyor. Ege’de yaşananları aktaran Yunan medyası, Türk SİHA’larının Atina’da oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi. Aynı zamanda basında Türkiye'nin, Yunanistan üzerinde 'masrafsız baskı' kurduğu kaydedildi.