Türkiye Gazetesi

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin bulunduğu halk otobüsüne 17 Aralık 2016'da düzenlenen 15 askerin şehit düştüğü, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının üzerinden beş sene geçti. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, terör saldırısının yaşandığı Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti.

"ASKERLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAMAK ADINA..."

Şehitler için dua eden iki bakan, Kur'ân-ı kerim okuyan bir asker eşi ile sohbet etti. Bakan Akar, çarşı iznine çıkan, silahsız askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırının terör örgütü PKK'nın ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek olduğunu söyledi.

Bakan Akar “O gün ciddi operasyonlar vardı, tam oraya yoğunlaşmışken Kayseri’de patlama oldu. 15 askerimiz şehit oldu. Bu, faaliyetlerimizi yavaşlatmadı, bilakis burada şehit olan gençlerimiz, askerlerimizin kanını yerde bırakmamak adına yapmakta olduğumuz faaliyetleri daha da artan şiddetle sürdürmemize vesile oldu” dedi.

Bakan Akar, yurt içi ve yurt dışında egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını belirtti.

Bakan Akar duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak üzere Batman'a gitti. Bakan Akar buradaki törende yaptığı açıklamada, "Terör örgütünde çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar Meclis’te açıkladı: ‘Saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist öldürüldü’ Milli Savunma Bakanı Akar Meclis'te yaptığı konuşmada, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.