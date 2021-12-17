Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni üyenin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. 11 üye seçimi gerçekleştirildi.
İşte isimler:
Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
Veysel Bektaş-Cumhur Başkanı Danışmanı
HSK'nın 17.12.2021 Tarihli Genel Kurulunda Danıştay Üyeliği'ne seçilenlere ilişkin liste şu şekilde:
Yunus Emre SILAYİ
İsmail Hakkı SAYIN
Esat TOKLU
YENİ DANIŞTAY ÜYELERİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için bugün Genel Kurul'da bir araya geldi. Kurulun toplantısı sonrasında Danıştay'ın 3 yeni üyesi belirlendi.
Danıştay Başkanlığı, 12 yıllık görev süresi sona eren isimleri Adalet Bakanlığına bildirdi. Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu da (HSK) yeni üyelerin belirlenmesi için çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bugün yapılan Genel Kurul'da yeni Danıştay üyeleri belirlendi. Buna göre, Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.
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