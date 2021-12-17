Türkiye Gazetesi

Başsavcılık araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik çalışma başlattı.

Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satış proforma belgelerini talep eden başsavcılık, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği'nden araç alım satım vekaletnamelerini isteyecek.

SIKI İNCELEME GELİYOR

Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek.

Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indirimi sağlandığı araştırılacak.

ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokulup satışının yapılmasıyla devletin uğradığı zarar tespit edilecek. Bu konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi müdürlükleri zararın tespitine yönelik çalışma yapacak.

Soruşturma "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülecek.

Stokçulara cezaları da içeren yasa teklifi komisyonda kabul edildi Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifinin, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildiği öğrenildi.

Türkiye'de 'stokçuluk eğilimi' hızla artıyor Pandemi, tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve kuraklık, dünyadaki üretim miktarını azalttı. Ham madde sıkıntısıyla artan maliyetler üreticiyi stok eğilimine itti. Buna dövizdeki dalgalanmanın da eklenmesiyle etiket fırsatçıları mal saklamaya başladı. Bunu gören tüketici de ürün stoklayınca piyasalarda kilitlenme tehlikesi baş gösterdi.

Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Stokçuluğa karşı kanun teklifi Meclis'te Stokçulara, 2 milyon liraya kadar ceza verilmesini öngören 8 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.