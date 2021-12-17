Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, adalar seferlerinin çoğunun iptal edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre yarın, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.



Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı beklenirken bir çok ilde ise yağmur ve sağanak yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Gece yarısı bastıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.